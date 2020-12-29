Новосибирец обстрелял дверь бывшей жены за то, что она его не впускала

Новосибирец обстрелял дверь бывшей жены
Новосибирские полицейские задержали
Инцидент произошел рано утром
— Как установили полицейские, между мужчиной и его бывшей
Полицейские выехали на место и задержали мужчину — он был пьян. На него завели дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчину отпустили под подписку о невыезде, оружие изъяли.
Летом прошлого года в Новосибирске пропала известная бегунья Елена Рухляда. Позже выяснилось, что ее похитили. Главным подозреваемым стал ее бывший муж. Друзья девушки рассказывали, что мужчина преследовал и запугивал девушку. В этом сюжете мы собирали всё об этой истории.