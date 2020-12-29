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Новосибирец обстрелял дверь бывшей жены за то, что она его не впускала

До этого супруги поссорились, и женщина уехала к своей маме

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Мужчина пришел домой к бывшей жене рано утром&nbsp;

Мужчина пришел домой к бывшей жене рано утром 

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Новосибирец обстрелял дверь бывшей жены

Новосибирские полицейские задержали 42-летнего жителя города по подозрению в хулиганстве. Мужчина обстрелял дверь своей бывшей жены.

Инцидент произошел рано утром 22 декабря. В полицию поступило сообщение от 61-летней жительницы Каменки о том, что бывший зять стреляет из ружья по входной двери ее квартиры.

— Как установили полицейские, между мужчиной и его бывшей 38-летней супругой произошел конфликт, после которого женщина уехала к своей матери. Позже 42-летний новосибирец приехал за женщиной, но она отказалась впустить его в квартиру, и он произвел в дверь два выстрела из ружья. В результате стрельбы никто не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Полицейские выехали на место и задержали мужчину — он был пьян. На него завели дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчину отпустили под подписку о невыезде, оружие изъяли.

Летом прошлого года в Новосибирске пропала известная бегунья Елена Рухляда. Позже выяснилось, что ее похитили. Главным подозреваемым стал ее бывший муж. Друзья девушки рассказывали, что мужчина преследовал и запугивал девушку. В этом сюжете мы собирали всё об этой истории.

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