«Выстрелил в лицо». Новосибирец оказался в больнице после конфликта с бизнесменом

На прошлой неделе в субботу, 19 декабря, у гаражно-строительного кооператива в Дзержинском районе произошел конфликт между двумя жителями Новосибирска, в результате чего один выстрелил в другого из пневматического оружия.

По словам пострадавшего Дениса, причиной происшествия стала невыплаченная заработная плата.

— Я и мой бывший работодатель обсуживаемся у одного и того же механика. Встреча произошла не специально, можно сказать, спонтанно. У меня сломался автомобиль. Мы с парнями притянули его в бокс, и тут он приехал. Само собой, это все происходило на повышенных тонах наш разговор. После этого он ударил меня в пах. Сами понимаете, когда человека бьют в пах, он загибается. А дальше он достал пистолет и начал меня обоймой по голове бить. Ударил раз, наверное, 20, если не больше. Я защищался, — рассказал он корреспонденту НГС.