«Выстрелил в лицо». Новосибирец оказался в больнице после конфликта с бизнесменом

В Новосибирске мужчина выстрелил в другого из пневматического пистолета
На прошлой неделе в субботу, 19 декабря, у гаражно-строительного кооператива в Дзержинском районе произошел конфликт между двумя жителями Новосибирска, в результате чего один выстрелил в другого из пневматического оружия.
По словам пострадавшего Дениса, причиной происшествия стала невыплаченная заработная плата.
— Я и мой бывший работодатель обсуживаемся у одного и того же механика. Встреча произошла не специально, можно сказать, спонтанно. У меня сломался автомобиль. Мы с парнями притянули его в бокс, и тут он приехал. Само собой, это все происходило на повышенных тонах наш разговор. После этого он ударил меня в пах. Сами понимаете, когда человека бьют в пах, он загибается. А дальше он достал пистолет и начал меня обоймой по голове бить. Ударил раз, наверное, 20, если не больше. Я защищался, — рассказал он корреспонденту НГС.
После этого мужчина подошел к своей машине, взял оттуда «монтажку» (монтировку для самодельного шиномонтажа) и направился в сторону второго участника.
— Я беру эту «монтажку» и на него иду. Не для того, чтобы причинить ему какой-то вред, а для того, чтобы выбить у него оружие. На что я получаю выстрел в ногу. После выстрела мой бывший директор закрывается в боксе. У меня мужики забирают «монтажку», я его вызываю на улицу. Он только выходит на улицу, и сразу мне выстрелил в лицо. После этого я сел в машину. Пока вытирал кровь, попробовал выдавить пульку. Мы поехали к сотрудникам полиции, в Дзержинский отдел полиции. Но мы не доехали, я увидел скорую помощь, остановил их. И меня увезли в челюстно-лицевую хирургию в 34-ю больницу. Туда приехали сотрудники полиции. На этого человека было написано заявление, — объясняет Денис.
Мужчина также добавил, что сейчас находится дома, лечится и не может работать. Сотрудник полиции дал ему направления на судебно-медицинскую жкспертизу.
Второй участник рассказал свою версию событий. По его словам, пострадавший первый начал конфликт.
— На меня напал человек с железным прутом. Этот человек был выше меня, имел оружие в руках. Он начал требовать с меня денег. Я спросил, как его фамилия. Он назвал фамилию, которая мне была незнакома. Он угрожающе подходил ко мне и поднял руку с монтировкой, железным прутом. Мне стало страшно, я выхватил зарегистрированный на меня пистолет и сказал, что если он подойдет близко ко мне, я буду вынужден стрелять. Он, наверное, был не в адеквате, может быть, пьяным, начал на меня нападать, замахиваясь, чтобы ударить по голове. Естественно я, уворачиваясь от этого, стрелял в ответ. Но перед этим я выстрелил в воздух, сказал, если он будет подходить ко мне, то я буду вынужден применить оружие, — рассказал свою версию второй участник конфликта.
По его словам, он не узнал нападавшего. Однако затем выяснил несколько фактов про этого человека, который недолгое время работал в организации водителем.
— Не узнал бывшего сотрудника. Я узнал об этом уже позже, где-то через неделю. Когда водители мне сказали, что это был наш бывший водитель. Я посмотрел по данным, которые у нас есть. Оказалось, что он, работая у нас, слил ГСМ полтонны, своровал. И бросил машину в Перми. Он поехал в командировку, уехал далеко, слил там ГСМ. Мы когда заметили, перекрыли все карты. Он бросил там машину и уехал, — добавляет мужчина.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что информация о данном конфликте действительно поступала в полицию.
— По факту конфликтной ситуации проводится проверка. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.
В середине декабря подростки избили женщину-водителя в Первомайском районе. Позже в полиции рассказали, что всех нападавших ждут реальные сроки.