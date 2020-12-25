Мальчик попал в больницу с травмами грудной клетки после ДТП в Советском районе

Ребенок попал в больницу с травмами после ДТП в Советском районе
Мальчик пострадал в ДТП в Советском районе — автомобиль наехал на него около пешеходного перехода.
Авария произошла в пятницу, 25 декабря, около 13:00. Водитель, мужчина 1970 года рождения, ехал на автомобиле Great Wall по улице Арбузова со стороны улицы Иванова в сторону Российской. Напротив дома по адресу улица Арбузова, 12 наехал на двух мальчиков — они переходили дорогу в метре от нерегулируемого пешеходного перехода.
— В результате ДТП мальчика 2008 года рождения доставили в лечебное учреждение с диагнозом «ушиб мягких тканей грудной клетки». Второй мальчик не пострадал, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
На месте аварии работал экипаж ДПС — инспекторы устанавливали все обстоятельства происшествия.
ГИБДД по Новосибирску напоминает, что переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
На прошлой неделе водитель наехал на людей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на Серебренниковской — в результате наезда 6-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.