Мальчик попал в больницу с травмами грудной клетки после ДТП в Советском районе

Мальчик пострадал в ДТП в Советском районе — автомобиль наехал на него около пешеходного перехода.

Авария произошла в пятницу, 25 декабря, около 13:00. Водитель, мужчина 1970 года рождения, ехал на автомобиле Great Wall по улице Арбузова со стороны улицы Иванова в сторону Российской. Напротив дома по адресу улица Арбузова, 12 наехал на двух мальчиков — они переходили дорогу в метре от нерегулируемого пешеходного перехода.

— В результате ДТП мальчика 2008 года рождения доставили в лечебное учреждение с диагнозом «ушиб мягких тканей грудной клетки». Второй мальчик не пострадал, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.