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В Ленинском районе горят несколько зданий — огонь может перекинуться на соседние дома

На месте работают сотрудники МЧС

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Пока информации о пострадавших и погибших нет&nbsp;

Пока информации о пострадавших и погибших нет 

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В Новосибирске огонь распространился на несколько зданий

Вечером в четверг, 24 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар. В результате загорелись сразу несколько строений.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелось производственное здание по адресу Гризодубовой, 80. Кроме него, горят две бани и еще несколько построек.

В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.

— В 18:58 пожарно-спасательные подразделения выехали в Ленинский район на улицу Гризодубовой. В 19:05 прибыли на место. В настоящий момент на месте работает штаб пожаротушения, силы и средства стянуты по повышенному рангу. Горят несколько строений, есть угроза распространения огня на близлежащие дома. Силы на месте наращиваются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В минувший понедельник недалеко от «МЕГИ» загорелась баня.

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МЧСгорят домапожар
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