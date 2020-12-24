В Ленинском районе горят несколько зданий — огонь может перекинуться на соседние дома

В Новосибирске огонь распространился на несколько зданий
Вечером в четверг, 24 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошел крупный пожар. В результате загорелись сразу несколько строений.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелось производственное здание по адресу Гризодубовой, 80. Кроме него, горят две бани и еще несколько построек.
В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
— В 18:58 пожарно-спасательные подразделения выехали в Ленинский район на улицу Гризодубовой. В 19:05 прибыли на место. В настоящий момент на месте работает штаб пожаротушения, силы и средства стянуты по повышенному рангу. Горят несколько строений, есть угроза распространения огня на близлежащие дома. Силы на месте наращиваются, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
В минувший понедельник недалеко от «МЕГИ» загорелась баня.