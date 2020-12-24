Под Новосибирском столкнулись «Газель», иномарка и фура — в аварии погибла беременная женщина

Утром в четверг, 24 декабря, в Новосибирском районе произошла авария с участием трех автомобилей. В аварии погиб человек.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», женщина-водитель Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой Volvo, а затем — с «Газелью». От полученных травм она скончалась в больнице.

Сестра погибшей подтвердила корреспонденту НГС, что погибшая была на 19-й неделе беременности.

В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии.