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Под Новосибирском столкнулись «Газель», иномарка и фура — в аварии погибла беременная женщина

ДТП произошло утром

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Женщина умерла в больнице, не приходя в сознание

Женщина умерла в больнице, не приходя в сознание

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Беременная женщина погибла в ДТП под Новосибирском

Утром в четверг, 24 декабря, в Новосибирском районе произошла авария с участием трех автомобилей. В аварии погиб человек.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», женщина-водитель Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой Volvo, а затем — с «Газелью». От полученных травм она скончалась в больнице.

Сестра погибшей подтвердила корреспонденту НГС, что погибшая была на 19-й неделе беременности.

В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии.

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— Около 8 часов 30 минут 26-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, следовала по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Оби в направлении Новосибирска и на 1449-м километре совершила столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением 61-летнего мужчины, двигавшимся во встречном направлении, после чего Hyundai Solaris совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем ГАЗ под управлением 32-летнего мужчины, после чего водитель автомобиля ГАЗ потерял управление и совершил съезд в кювет, — рассказали в ведомстве.

Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Вчера утром в Убинском районе столкнулись КАМАЗ и вахтовый автобус — в аварии погиб человек.

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ГИБДДДТПпогиб человек
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