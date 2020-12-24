Под Новосибирском столкнулись «Газель», иномарка и фура — в аварии погибла беременная женщина

Беременная женщина погибла в ДТП под Новосибирском
Утром в четверг, 24 декабря, в Новосибирском районе произошла авария с участием трех автомобилей. В аварии погиб человек.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», женщина-водитель Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой Volvo, а затем — с «Газелью». От полученных травм она скончалась в больнице.
Сестра погибшей подтвердила корреспонденту НГС, что погибшая была на 19-й неделе беременности.
В региональном управлении ГИБДД сообщили подробности аварии.
— Около 8 часов 30 минут 26-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, следовала по автодороге
Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Вчера утром в Убинском районе столкнулись КАМАЗ и вахтовый автобус — в аварии погиб человек.