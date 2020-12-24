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В Новосибирске 16-летний водитель «Тойоты» влетел в маршрутку

Двух подростков доставили в больницу

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«Тойота» и «Газель» получили серьезные повреждения

«Тойота» и «Газель» получили серьезные повреждения

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24 декабря в Дзержинском районе Новосибирска 16-летний подросток на Toyota Corona Premio врезался в маршрутку № 30.

— Водитель двигался по Безымянной улице со стороны проспекта Дзержинского в сторону Гусинобродского шоссе. У дома № 2 по улице Спринтерской совершил столкновение с пассажирской «Газелью», которая двигалась во встречном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

У 16-летнего подростка не было водительских прав

У 16-летнего подростка не было водительских прав

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В ДТП получили травмы водитель Toyota и его пассажир.

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— Водитель Toyota Corona Premio с переломом правого бедра и его 16-летний пассажир с сотрясением головного мозга доставлены в больницу, — добавил автоинспектор. — Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством без водительского удостоверения грозит административным штрафом до 15 тысяч рублей.

Вечером в среду, 23 декабря, 6-летний ребенок пострадал в ДТП в Первомайском районе — девочка получила травмы головы.

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ДТПДТП с пострадавшими
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