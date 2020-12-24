В Новосибирске 16-летний водитель «Тойоты» влетел в маршрутку

24 декабря в Дзержинском районе Новосибирска 16-летний подросток на Toyota Corona Premio врезался в маршрутку
— Водитель двигался по Безымянной улице со стороны проспекта Дзержинского в сторону Гусинобродского шоссе. У дома
В ДТП получили травмы водитель Toyota и его пассажир.
— Водитель Toyota Corona Premio с переломом правого бедра и его 16-летний пассажир с сотрясением головного мозга доставлены в больницу, — добавил автоинспектор. — Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством без водительского удостоверения грозит административным штрафом до 15 тысяч рублей.
Вечером в среду, 23 декабря, 6-летний ребенок пострадал в ДТП в Первомайском районе — девочка получила травмы головы.