Грузовой автомобиль вылетел в кювет на разъезде Иня — водители встали в 5-километровую пробку

Фура вылетела в кювет на разъезде Иня и заблокировала движение
Сегодня, 24 декабря, рано утром грузовой автомобиль вылетел в кювет на разъезде Иня, проломил ограждение и повис. В результате происшествия выезд с улицы Первомайской на Бердское шоссе оказался заблокированным — на дороге образовался затор.
— Фура заткнула проезд по Бердскому шоссе в районе Ини, поворот на Первомайку, — рассказал читатель Михаил корреспонденту НГС.
По предварительной информации, водитель серьезных повреждений не получил. Подробности ДТП выясняются. Тем временем водители уже встали в
— И снова стоим от самой «Ленты» на Ине в сторону Новосибирска — затор километров пять, — рассказывает читатель НГС.
Вчера утром на улице Большевистской образовалась пробка в