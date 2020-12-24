24 декабря четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 8/10
usd 75.46
eur 91.98
Тема дняНадвигаются морозы до -46 градусов

Все новости

Все новости

Грузовой автомобиль вылетел в кювет на разъезде Иня — водители встали в 5-километровую пробку

Водитель фуры проломил ограждение и повис

4 516
16Обсудить

Поделиться

Автомобилисты стоят на выезде с улицы Первомайской

Автомобилисты стоят на выезде с улицы Первомайской

Поделиться

Фура вылетела в кювет на разъезде Иня и заблокировала движение

Сегодня, 24 декабря, рано утром грузовой автомобиль вылетел в кювет на разъезде Иня, проломил ограждение и повис. В результате происшествия выезд с улицы Первомайской на Бердское шоссе оказался заблокированным — на дороге образовался затор.

— Фура заткнула проезд по Бердскому шоссе в районе Ини, поворот на Первомайку, — рассказал читатель Михаил корреспонденту НГС.

По предварительной информации, водитель серьезных повреждений не получил. Подробности ДТП выясняются. Тем временем водители уже встали в 5-километровый затор на Бердском шоссе в сторону центра города.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— И снова стоим от самой «Ленты» на Ине в сторону Новосибирска — затор километров пять, — рассказывает читатель НГС.

Вчера на Новосибирск обрушились обильные снегопады

Вчера на Новосибирск обрушились обильные снегопады

Поделиться

Сейчас, по данным сайта 2gis, дорожная ситуация на дорогах города оценивается в <nobr class="_">8 баллов</nobr>

Сейчас, по данным сайта 2gis, дорожная ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов

Поделиться

Вчера утром на улице Большевистской образовалась пробка в 4 км. Затор появился из-за тройного ДТП.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Новосибирскавария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...