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Пациента новосибирского центра для пожилых нашли мертвым

Следственный комитет проводит проверку

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Инцидент произошел в филиале центра в Мочище

Инцидент произошел в филиале центра в Мочище

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Пациента центра для пожилых нашли мертвым в Новосибирске

Пациента стационара областного геронтологического центра нашли мертвым в здании учреждения. Инцидент произошел вечером во вторник, 23 декабря, в филиале центра в Мочище.

— Было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения без признаков насильственной смерти. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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В начале декабря мертвым нашли пациента ковидного госпиталя — его обнаружили повешенным.

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найден мертвымпациентцентр для пожилых людей
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