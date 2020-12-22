Возбудили уголовное дело после избиения актера Павла Прилучного

После избиения актера из Новосибирска Павла Прилучного возбудили уголовное дело
В Калининграде по факту избиения Павла Прилучного завели уголовное дело по
— Иная информация не разглашается в интересах следствия, — заявила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.
Инцидент произошел в конце ноября в калининградском клубе «Завод». Павел Прилучный приехал в город на съемки сериала. Версии пострадавшего актера и второй стороны — хозяина заведения Владимира Семёнова — расходятся. В их рассказах совпадает одно: в какой-то момент мужчины решили выяснить отношения и переместились в спортзал, который располагается при клубе.
Павел Прилучный позже обратился в московскую больницу с травмами лица. У него диагностировали травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, переломы лицевых костей и ушибы. Актера прооперировали.
Павел Прилучный родился в Казахстане. После смерти отца переехал в Бердск Новосибирской области. В Новосибирске работал курьером и грузчиком, параллельно поступил в хореографическое училище, но бросил учебу. Затем поступил в Новосибирское государственное театральное училище, которое окончил в 2005 году.