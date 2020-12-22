Возбудили уголовное дело после избиения актера Павла Прилучного

В Калининграде по факту избиения Павла Прилучного завели уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области.



— Иная информация не разглашается в интересах следствия, — заявила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

Инцидент произошел в конце ноября в калининградском клубе «Завод». Павел Прилучный приехал в город на съемки сериала. Версии пострадавшего актера и второй стороны — хозяина заведения Владимира Семёнова — расходятся. В их рассказах совпадает одно: в какой-то момент мужчины решили выяснить отношения и переместились в спортзал, который располагается при клубе.