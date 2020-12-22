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Возбудили уголовное дело после избиения актера Павла Прилучного

Артист получил средний вред здоровью

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33-летнего актера избили в конце ноября

33-летнего актера избили в конце ноября

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После избиения актера из Новосибирска Павла Прилучного возбудили уголовное дело

В Калининграде по факту избиения Павла Прилучного завели уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области.

— Иная информация не разглашается в интересах следствия, — заявила начальник пресс-службы ведомства Светлана Поставничая.

Инцидент произошел в конце ноября в калининградском клубе «Завод». Павел Прилучный приехал в город на съемки сериала. Версии пострадавшего актера и второй стороны — хозяина заведения Владимира Семёнова — расходятся. В их рассказах совпадает одно: в какой-то момент мужчины решили выяснить отношения и переместились в спортзал, который располагается при клубе.

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Павел Прилучный позже обратился в московскую больницу с травмами лица. У него диагностировали травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, переломы лицевых костей и ушибы. Актера прооперировали.

Павел Прилучный родился в Казахстане. После смерти отца переехал в Бердск Новосибирской области. В Новосибирске работал курьером и грузчиком, параллельно поступил в хореографическое училище, но бросил учебу. Затем поступил в Новосибирское государственное театральное училище, которое окончил в 2005 году.

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Павел Прилучныйизбиениеуголовное дело
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