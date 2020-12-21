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В Кировском районе недалеко от «МЕГИ» загорелась баня

Пожарные еще тушат огонь

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Сообщение о возгорании поступило в 18:00

Сообщение о возгорании поступило в 18:00

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Вечером в понедельник, 21 декабря, в Кировском районе недалеко от СТЦ «МЕГА» загорелся дом. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Загорелся частный дом у «Меги». Пожар уже тушат, — кратко сообщил новосибирец.

По информации МЧС, загорелась баня в садоводческом некоммерческом товариществе «Мир-2» по улице 1-ая. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 18:00.

— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений двух этажная баня была полностью в огне. Первый этаж здания выполнен из кирича, второй — деревянный. В настоящий момент сотрудники МЧС России ликвидируют огонь в горящем строении и работают на защите ближайших двух домов, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артем Щербаков.

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Также в ведомстве добавили, что, по словам хозяев, внутри здания никого не было.

На днях сильный пожар возник в Кировском районе — рано утром загорелось одно из зданий в промышленной зоне.

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МЧСпожарМЕГА
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