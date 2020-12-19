В полиции Новосибирска рассказали, где может находиться пропавшая семья

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали сообщения СМИ о том, что пропавшая семья Фреюк — супруги Александр и Наталья и две их дочери — покинула город.



О том, что семья могла улететь из Новосибирска, со ссылкой на брата Натальи написали несколько изданий. По его версии, они могли отправиться в Москву.



— Да, [семья] улетела в Москву, — коротко подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе полиции. — Скоро будет окончательная информация.



Обновлено. В Новосибирске нашли «Кадиллак» пропавшей семьи. Есть предположение, что пара от кого-то скрывалась. Рассказываем, что нашли в салоне автомобиля.