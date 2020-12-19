21 декабря понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 9/10
usd 73.32
eur 89.83
Тема дняИдут морозы до -38 градусов

Все новости

Все новости

В полиции Новосибирска рассказали, где может находиться пропавшая семья

СМИ сообщают, что в последний раз их видели в аэропорту. В УМВД прокомментировали эту информацию

116 413
167Обсудить

Поделиться

По последним данным, семья может находиться в Москве

По последним данным, семья может находиться в Москве

Поделиться

Полиция проверяет информацию о пропаже семьи с двумя маленькими девочками в Новосибирске

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали сообщения СМИ о том, что пропавшая семья Фреюк — супруги Александр и Наталья и две их дочери — покинула город.

О том, что семья могла улететь из Новосибирска, со ссылкой на брата Натальи написали несколько изданий. По его версии, они могли отправиться в Москву.

— Да, [семья] улетела в Москву, — коротко подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе полиции. — Скоро будет окончательная информация.

Обновлено. В Новосибирске нашли «Кадиллак» пропавшей семьи. Есть предположение, что пара от кого-то скрывалась. Рассказываем, что нашли в салоне автомобиля.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Загадочная пропажа семьи

Сообщение о пропаже семьи на черном «Кадиллаке» 19 декабря распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске. О пропаже сына с супругой и внучек в полицию сообщил отец Александра. В последний раз семья Фреюк выходила на связь вечером 17 декабря: они задержались в гостях у подруги. С тех пор телефоны обоих супругов выключены, а их местонахождение неизвестно. Черный «Кадиллак», на котором ездила семья в последнее время, зафиксировали камеры ГИБДД — он направлялся по Октябрьскому мосту с левого берега на правый.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ40
  • УДИВЛЕНИЕ17
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ14

Поделиться

Поделиться

ГУ МВД по Новосибирской областипропавшая семья
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (167)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...