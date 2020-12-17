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Рано утром в промышленной зоне Кировского района загорелось здание

Очевидцы рассказывают, что дым виднеется за километр

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В МЧС подтвердили, что информация о пожаре поступала

В МЧС подтвердили, что информация о пожаре поступала

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Ранним утром в четверг, 17 декабря, в промышленной зоне в Кировском районе вспыхнуло здание.

По рассказам очевидцев, дым видно на расстоянии как минимум одного километра. В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщают, что дым валит с территории одного из предприятий на улице Бетонной, рядом со зданием № 16а.

В МЧС по Новосибирской области подтвердили, что информация о возгорании поступала, но пока никаких подробностей о произошедшем нет.

ОБНОВЛЕНИЕ:

— В 6:54 пожарноспасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара по улице Бетонной в Кировском районе Новосибирска. В 7:05 первое пожарноспасательные подразделения были на месте. Локализация в 7:27, ликвидация открытого горения в 7:28. По прибытии на место было установлено, что это склад металлический каркасный размерами 20 на 30 метров, внутри находились продукты питания и располагалось производство. По оперативной информации погибших и пострадавших нет. В настоящий момент работают подразделения, в ходе тушения пожара были обнаружены газовые баллоны. Были приняты меры по их охлаждению и эвакуации. Один баллон уже эвакуирован, — объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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Всего из здания вынесли 5 газовых баллонов&nbsp;

Всего из здания вынесли 5 газовых баллонов 

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Помещение использовалось для хранения чайно-кофейной продукции и производства утеплителя

Помещение использовалось для хранения чайно-кофейной продукции и производства утеплителя

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В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем питомнике в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак. Позднее в ГУ МЧС по НСО назвали причину возгорания.

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МЧСпожар
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