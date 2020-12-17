Рано утром в промышленной зоне Кировского района загорелось здание

Ранним утром в четверг, 17 декабря , в промышленной зоне в Кировском районе вспыхнуло здание.

По рассказам очевидцев, дым видно на расстоянии как минимум одного километра. В группе новосибирской службы эвакуации « АСТ-54 » сообщают, что дым валит с территории одного из предприятий на улице Бетонной, рядом со зданием № 16а .

В МЧС по Новосибирской области подтвердили, что информация о возгорании поступала, но пока никаких подробностей о произошедшем нет.

ОБНОВЛЕНИЕ:

— В 6:54 пожарноспасательные подразделения выехали на ликвидацию пожара по улице Бетонной в Кировском районе Новосибирска. В 7:05 первое пожарноспасательные подразделения были на месте. Локализация в 7:27, ликвидация открытого горения в 7:28. По прибытии на место было установлено, что это склад металлический каркасный размерами 20 на 30 метров, внутри находились продукты питания и располагалось производство. По оперативной информации погибших и пострадавших нет. В настоящий момент работают подразделения, в ходе тушения пожара были обнаружены газовые баллоны. Были приняты меры по их охлаждению и эвакуации. Один баллон уже эвакуирован, — объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.