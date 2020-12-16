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Стрелка спидометра застыла на отметке «100»: в Новосибирской области произошло смертельное ДТП

Лоб в лоб столкнулись Nissan и «Жигули» — один из водителей погиб, другой госпитализирован

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В аварии пострадали три человека, один погиб

В аварии пострадали три человека, один погиб

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В Татарске произошло смертельное ДТП

Авария произошла днем 16 декабря в Татарске. Водитель Nissan AD выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, сам он остался жив, а вот мужчина за рулем встречного авто от полученных травм скончался.

Водитель ВАЗа 1977 года рождения умер в больнице

Водитель ВАЗа 1977 года рождения умер в больнице

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Водитель и пассажир «Ниссана», а также пассажирка «Жигулей» с разными травмами были госпитализированы.

— Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — сообщил начальник отделения пропаганды Сергей Страдымов.

В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД

В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД

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Накануне в ДТП на новосибирской трассе разбилась бывшая 48-летняя сотрудница ТВ — она отвезла маму в санаторий и возвращалась в Новосибирск.

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ДТПсмертьТатарский район
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