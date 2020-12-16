Стрелка спидометра застыла на отметке «100»: в Новосибирской области произошло смертельное ДТП

В Татарске произошло смертельное ДТП
Авария произошла днем 16 декабря в Татарске. Водитель Nissan AD выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, сам он остался жив, а вот мужчина за рулем встречного авто от полученных травм скончался.
Водитель и пассажир «Ниссана», а также пассажирка «Жигулей» с разными травмами были госпитализированы.
— Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия, — сообщил начальник отделения пропаганды Сергей Страдымов.
Накануне в ДТП на новосибирской трассе разбилась бывшая 48-летняя сотрудница ТВ — она отвезла маму в санаторий и возвращалась в Новосибирск.