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В Новосибирске мужчина выпал из окна дома на улице Максима Горького

Его тело обнаружили на козырьке дома

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Инцидент произошел утром 

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Сегодня, 16 декабря, в центре Новосибирске обнаружили тело мужчины, который упал с высоты.

— Максима Горького, 95, мужчина упал на козырек, — сообщили НГС в службе 112.

В службе добавили, что инцидент произошел в 10:31. В ГУ МВД России подтвердили факт гибели мужчины.

— Упавший 1957 года рождения. Мужчина погиб, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обновлено. Информацию проеомментировали в пресс-службе Следственного комитета.

— Поступило сообщение о том, что на козырьке дома на улице Максима Горького обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Следователем произведен осмотр места происшествия. Установлена личность погибшего, им оказался местный житель 1957-го года рождения. По предварительным данным, мужчина выпал из окна подъезда, которое находится между 9-м и 10-м этажами, — сообщила НГС сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

13 декабря девушка выпала с девятого этажа в Кировском районе. Она погибла от полученных травм.

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Центральный районвыпал из окнапогибший
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