В Новосибирске мужчина выпал из окна дома на улице Максима Горького

Сегодня, 16 декабря, в центре Новосибирске обнаружили тело мужчины, который упал с высоты.
— Максима Горького, 95, мужчина упал на козырек, — сообщили НГС в службе 112.
В службе добавили, что инцидент произошел в 10:31. В ГУ МВД России подтвердили факт гибели мужчины.
— Упавший 1957 года рождения. Мужчина погиб, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено. Информацию проеомментировали в пресс-службе Следственного комитета.
— Поступило сообщение о том, что на козырьке дома на улице Максима Горького обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Следователем произведен осмотр места происшествия. Установлена личность погибшего, им оказался местный житель 1957-го года рождения. По предварительным данным, мужчина выпал из окна подъезда, которое находится между 9-м и 10-м этажами, — сообщила НГС сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
13 декабря девушка выпала с девятого этажа в Кировском районе. Она погибла от полученных травм.