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В ДТП на трассе разбилась бывшая сотрудница ТВ — она отвезла маму в санаторий и возвращалась в Новосибирск

Недавно Наталья Капустина отметила свой 48-й день рождения

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Бывшие и нынешние коллеги вспоминают Наталью с теплотой

Бывшие и нынешние коллеги вспоминают Наталью с теплотой

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Утром во вторник, 15 декабря, в аварии на трассе в Маслянинском районе погибла бывший режиссер эфира и монтажа Наталья Капустина. Об этом написали прежние коллеги погибшей в социальных сетях.

Многие новосибирские журналисты знали Наталью по работе на новосибирском телеканале НТН-4. После того как канал закрылся в 2005 году, она еще какое-то время продолжала работать на телевидении, но и оттуда ушла.

— На новосибирском ТВ многие ее знают как замечательную коллегу, легкую в общении, душевную, надежную, безотказную. Я всегда удивлялась, где она брала силы всё тянуть. Мама двух замечательных дочек-двойняшек, пусть взрослых уже, но еще таких маминых, — пишут о ней в социальных сетях.

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Знакомые женщины рассказали НГС, что Наталья Капустина жила с матерью и дочерями и полностью обеспечивала семью сама. Многие вспоминают ее как творческого человека: она очень любила рисовать и в последние годы работала дизайнером одежды в магазине «Пеликан».

— Знаю, что весной-летом Наташа с дочками и мамой дома шили маски, кажется, для врачей, но, в общем, бесплатно, из своих тканей. Из-за дистанционки появилось время. Это просто для иллюстрации: человек в любых ситуациях готов был помогать, — вспоминает женщину бывшая коллега с телевидения.

Друзья рассказывают, что 13 декабря у Натальи был день рождения, ей исполнилось 48 лет. А уже через день, во вторник, она повезла в санаторий маму — трагедия произошла на обратном пути, когда женщина возвращалась из Маслянино в Новосибирск. По предварительной информации от ГИБДД по НСО, Наталья ехала за рулем «Ниссана-Тиида» и выехала на полосу встречного движения. Там ее автомобиль столкнулся с «Тойотой-Премио».

Похороны Натальи Капустиной состоятся в эту пятницу, 18 декабря.

Редакция НГС приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

В марте в Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский — он выходил из трамвая, когда его сбила машина. НГС поговорил со знакомыми Антона Лучанского — вот их трогательные воспоминания о нём.

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аварияпогибла водитель
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