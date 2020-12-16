В ДТП на трассе разбилась бывшая сотрудница ТВ — она отвезла маму в санаторий и возвращалась в Новосибирск

Утром во вторник, 15 декабря, в аварии на трассе в Маслянинском районе погибла бывший режиссер эфира и монтажа Наталья Капустина. Об этом написали прежние коллеги погибшей в социальных сетях.



Многие новосибирские журналисты знали Наталью по работе на новосибирском телеканале НТН-4. После того как канал закрылся в 2005 году, она еще какое-то время продолжала работать на телевидении, но и оттуда ушла.

— На новосибирском ТВ многие ее знают как замечательную коллегу, легкую в общении, душевную, надежную, безотказную. Я всегда удивлялась, где она брала силы всё тянуть. Мама двух замечательных дочек-двойняшек, пусть взрослых уже, но еще таких маминых, — пишут о ней в социальных сетях.