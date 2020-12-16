В ДТП на трассе разбилась бывшая сотрудница ТВ — она отвезла маму в санаторий и возвращалась в Новосибирск

Утром во вторник, 15 декабря, в аварии на трассе в Маслянинском районе погибла бывший режиссер эфира и монтажа Наталья Капустина. Об этом написали прежние коллеги погибшей в социальных сетях.
Многие новосибирские журналисты знали Наталью по работе на новосибирском телеканале НТН-4. После того как канал закрылся в 2005 году, она еще какое-то время продолжала работать на телевидении, но и оттуда ушла.
— На новосибирском ТВ многие ее знают как замечательную коллегу, легкую в общении, душевную, надежную, безотказную. Я всегда удивлялась, где она брала силы всё тянуть. Мама двух замечательных дочек-двойняшек, пусть взрослых уже, но еще таких маминых, — пишут о ней в социальных сетях.
Знакомые женщины рассказали НГС, что Наталья Капустина жила с матерью и дочерями и полностью обеспечивала семью сама. Многие вспоминают ее как творческого человека: она очень любила рисовать и в последние годы работала дизайнером одежды в магазине «Пеликан».
— Знаю, что весной-летом Наташа с дочками и мамой дома шили маски, кажется, для врачей, но, в общем, бесплатно, из своих тканей. Из-за дистанционки появилось время. Это просто для иллюстрации: человек в любых ситуациях готов был помогать, — вспоминает женщину бывшая коллега с телевидения.
Друзья рассказывают, что 13 декабря у Натальи был день рождения, ей исполнилось 48 лет. А уже через день, во вторник, она повезла в санаторий маму — трагедия произошла на обратном пути, когда женщина возвращалась из Маслянино в Новосибирск. По предварительной информации от ГИБДД по НСО, Наталья ехала за рулем «Ниссана-Тиида» и выехала на полосу встречного движения. Там ее автомобиль столкнулся с «Тойотой-Премио».
Похороны Натальи Капустиной состоятся в эту пятницу, 18 декабря.
Редакция НГС приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
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