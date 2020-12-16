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Пошел на обгон снегоуборщиков: сибиряк на «Субару» разнес крыльцо пивного магазина

Во время маневра водитель не справился с управлением

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Водитель пообещал компенсировать ущерб

Водитель пообещал компенсировать ущерб

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«Субару» разнес вход в пивной магазин под Новосибирском

Сегодня утром, 16 декабря, автомобиль «Субару-Форестер» врезался в пивной магазин в Искитиме — он разрушил крыльцо и двери здания.

— Водитель двигался по улице Комсомольской в Искитиме. Он пошел на обгон трех снегоуборочных машин, не справился с управлением и врезался в дом, — сообщила НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Искитиму Ольга Ерохина.

По словам инспектора, водитель договорился с владельцем магазина о компенсации материального ущерба. В ДТП никто не пострадал.

В начале декабря в Советском районе Новосибирска автомобиль «Рено» врезался в дерево. Стало известно, что водителю стало плохо в поездке, он погиб.

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Искитимаварияпивной магазин
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