Пошел на обгон снегоуборщиков: сибиряк на «Субару» разнес крыльцо пивного магазина

«Субару» разнес вход в пивной магазин под Новосибирском
Сегодня утром, 16 декабря, автомобиль «Субару-Форестер» врезался в пивной магазин в Искитиме — он разрушил крыльцо и двери здания.
— Водитель двигался по улице Комсомольской в Искитиме. Он пошел на обгон трех снегоуборочных машин, не справился с управлением и врезался в дом, — сообщила НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Искитиму Ольга Ерохина.
По словам инспектора, водитель договорился с владельцем магазина о компенсации материального ущерба. В ДТП никто не пострадал.
В начале декабря в Советском районе Новосибирска автомобиль «Рено» врезался в дерево. Стало известно, что водителю стало плохо в поездке, он погиб.