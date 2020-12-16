На голову первоклассника упал электромагнитный замок на Родниках — в суде будет отвечать «Новотелеком»

На Родниках на первоклассника упал электромагнитный замок
Прокурор Калининского района Новосибирска обратился в суд с иском к компании «Новотелеком» из-за травмы первоклассника.
Инцидент произошел 9 июля прошлого года. В Калининском районном суде сообщили, что мальчик выходил из подъезда дома на Родниках, 1 и на него упал электромагнитный замок, который обслуживало ООО «Новотелеком». В результате ребенок получил сотрясение головного мозга.
По информации суда, прокурор заявил компенсацию в 100 тысяч рублей за моральный вред.
В компании «Новотелеком» подтвердили информацию об инциденте и рассказали свою версию произошедшего. По словам пресс-секретаря Дмитрия Мишина, компания только незадолго до инцидента выкупила домофонную фирму, обслуживающую дом. А замок упал на ребенка из-за того, что кто-то пытался его сломать.
— В районе была такая ситуация, что в домофонах были якоря, которые скручивали, чтобы сдать на металлолом. В данной ситуации, насколько мы можем судить, кто-то пытался его снять, но не докрутил. А когда ребенок выходил, то на него всё это и упало, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь «Новотелекома» Дмитрий Мишин. — Когда это произошло, мы сразу же семье предложили помощь — в досудебном порядке выплатить компенсацию, оплатить лечение. Предлагали неоднократно. В итоге это ничем не закончилось — семья так и не пошла на контакт, чтобы получить от нас помощь.
Комментировать иск в компании не стали, сославшись на то, что предварительно нужно ознакомиться с документами.
В начале февраля Центральный районный суд Новосибирска обязал батутный парк «Огонь» выплатить моральный вред семье 11-летнего мальчика, который в мае прошлого года сломал на аттракционе спину. Судья оценила ущерб в 40 тысяч рублей.