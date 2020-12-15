На Большевистской «Форд» выехал на встречку, а затем врезался в дерево — водитель погиб на месте

Мужчина погиб в ДТП на улице Большевистской в Новосибирске
Вечером во вторник, 15 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Большевистской столкнулись две иномарки.
— Водитель 1964 года рождения на автомобиле Ford Eskape следовал по улице Большевистской со стороны Бугринского моста в сторону разъезда Иня и напротив дома
В результате водитель автомобиля Ford погиб на месте. Предположительно, перед аварией мужчине стало плохо. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее, днем, на трассе под Новосибирском в столкновении иномарок погибла девушка.