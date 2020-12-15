15 декабря вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 72.93
eur 88.58

Все новости

Все новости

На Большевистской «Форд» выехал на встречку, а затем врезался в дерево — водитель погиб на месте

Предположительно, мужчине стало плохо

2 709
17Обсудить

Поделиться

Автомобиль врезался в дерево

Автомобиль врезался в дерево

Поделиться

Мужчина погиб в ДТП на улице Большевистской в Новосибирске

Вечером во вторник, 15 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Большевистской столкнулись две иномарки.

— Водитель 1964 года рождения на автомобиле Ford Eskape следовал по улице Большевистской со стороны Бугринского моста в сторону разъезда Иня и напротив дома № 290 улицы Большевистской, выехав с крайнего левого ряда в крайний правый, совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением водителя 1980 года рождения, после чего Ford, выехав на обочину, совершил наезд на препятствие (дерево), — сообщает группа пропаганды ГИБДД Новосибирска.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В результате водитель автомобиля Ford погиб на месте. Предположительно, перед аварией мужчине стало плохо. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, днем, на трассе под Новосибирском в столкновении иномарок погибла девушка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПпогиб водительстало плохо за рулем
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...