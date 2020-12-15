11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии

Тела 11 человек обнаружили спасатели после пожара в частном доме престарелых в Башкирии. Дом милосердия загорелся в деревне Ишбулдино Абзелиловского района, сообщает пресс-служба МЧС республики. Сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС 15 декабря в 00:53 мск.
— На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9х8 метров по всей площади, зарегистрированного как дом милосердия, — говорится в сообщении. — Открытое горение ликвидировано в 04:31 (местного времени. — Прим. ред.). В 06:00 объявлена полная ликвидация пожара. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались 4 человека.
По информации МЧС, трех человек успела вывести работница дома престарелых, после того как сработала пожарная сигнализация. Один из четырех спасшихся — сотрудник. Остальные постояльцы (7 дедушек и 4 бабушки) выбраться не смогли — все они были лежачими.
— Спасенные — 3 мужчины и 1 женщина (сотрудница). Последняя услышала звук сработавшего пожарного извещателя и приняла меры по спасению. С ее слов, спасались через окно. Один из мужчин сейчас находится в больнице, — рассказали UFA1.RU в МЧС Башкирии.
Травм и ожогов спасенные не получили, один госпитализирован из-за основного заболевания. Со слов замглавы администрации Абзелиловского района Руслана Юсупова, пострадавшие,которые смогли выбраться из здания, находятся в удовлетворительном состоянии.
— Ожогов нет. Среди погибших нет сотрудников, только постояльцы, — рассказал Руслан Юсупов.
Глава районной администрации Ильдар Нафиков выехал на место ЧП. По его данным, в здании пансионата на момент возгорания находилось 16 человек, а «из огня удалось вывести пятерых».
В районе введен режим ЧС. На место трагедии выехал глава Башкирии Радий Хабиров.
Одноэтажное здание дома престарелых сгорело полностью. По данным источников UFA1.RU, пансионат не имел права работать круглосуточно, у него не было лицензии на постоянное проживание пациентов, строение эксплуатировалось как частный жилой дом. Его основной род деятельности, согласно системе «Контур фокус», — предоставление соцуслуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам. Также известно, что в доме милосердия было два дымовых пожарных извещателя, но не было систем пожаротушения. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Подробности о ЧП и о том, что происходило в доме престарелых, рассказывают наши коллеги из UFA1.RU.