11 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Башкирии

По информации МЧС, трех человек успела вывести работница дома престарелых, после того как сработала пожарная сигнализация. Один из четырех спасшихся — сотрудник. Остальные постояльцы (7 дедушек и 4 бабушки) выбраться не смогли — все они были лежачими.

