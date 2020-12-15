Три автомобиля столкнулись в Первомайском районе — один от удара отбросило в дорожный знак на обочине

Вечером в понедельник, 14 декабря, в Первомайском районе произошла авария с участием трех автомобилей.



По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП произошло около 22:00 в районе заправочной станции по адресу Первомайская, 222. Nissan Cefiro, Nissan March и Renault ехали по Первомайской в сторону улицы Пожарского. Nissan Cefiro стоял на светофоре в левом ряду, ждал зеленого сигнала дополнительной секции, чтобы повернуть на Героев Революции. Nissan March остановился за ним, ему нужно было ехать прямо. Renault, брендированный автомобиль службы такси Uber, ехал в правом ряду.