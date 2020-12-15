Три автомобиля столкнулись в Первомайском районе — один от удара отбросило в дорожный знак на обочине

Три автомобиля столкнулись в Первомайском районе
Вечером в понедельник, 14 декабря, в Первомайском районе произошла авария с участием трех автомобилей.
По информации аварийных комиссаров службы «Автоспас», ДТП произошло около 22:00 в районе заправочной станции по адресу Первомайская, 222. Nissan Cefiro, Nissan March и Renault ехали по Первомайской в сторону улицы Пожарского. Nissan Cefiro стоял на светофоре в левом ряду, ждал зеленого сигнала дополнительной секции, чтобы повернуть на Героев Революции. Nissan March остановился за ним, ему нужно было ехать прямо. Renault, брендированный автомобиль службы такси Uber, ехал в правом ряду.
Девушка на Nissan Cefiro резко повернула в крайний правый ряд и столкнулась с Renault, который от удара отбросило на обочину и в знак. Nissan March уходил от столкновения и зацепил Nissan Cefiro. Все три автомобиля получили повреждения. Пострадавших, предварительно, нет. По данным комиссаров «Автоспас», водители ждут ГИБДД.
А вчера на Некрасова пьяный водитель-бесправник на «Субару» столкнулся с двумя машинами — пассажир автомобиля получил травмы.