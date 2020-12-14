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Под Новосибирском 22-летняя девушка погибла в ДТП

Автомобилистка не справилась с управлением на скользкой дороге — «Ниссан-Санни» слетел с дороги и упал в яму

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Машина упала в глубокую яму и врезалась в забор

Машина упала в глубокую яму и врезалась в забор

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В Бердске 22-летняя девушка погибла в ДТП

Под Новосибирском 22-летняя автомобилистка на «Ниссан-Санни» не справилась с управлением на скользкой дороге — машину занесло и выбросило в глубокий кювет, девушка от полученных травм скончалась на месте. Авария произошла в этот понедельник, 14 декабря, в 12:30.

— Девушка двигалась по улице Энтузиастов со стороны улицы Пионерская. У дома № 51 она не справилась с управлением, съехала с дороги и наехала на препятствие (забор), — рассказали корреспонденту НГС в областной ГИБДД.

Девушка погибла на месте.

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Девушку не удалось спасти

Девушку не удалось спасти

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Накануне, 13 декабря, пьяный подросток спровоцировал в Первомайском районе ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка.

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ДТПДТП с погибшей
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