Под Новосибирском 22-летняя девушка погибла в ДТП

В Бердске 22-летняя девушка погибла в ДТП
Под Новосибирском 22-летняя автомобилистка на «Ниссан-Санни» не справилась с управлением на скользкой дороге — машину занесло и выбросило в глубокий кювет, девушка от полученных травм скончалась на месте. Авария произошла в этот понедельник, 14 декабря, в 12:30.
— Девушка двигалась по улице Энтузиастов со стороны улицы Пионерская. У дома
Девушка погибла на месте.
Накануне, 13 декабря, пьяный подросток спровоцировал в Первомайском районе ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка.