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В Дивногорском ночью вспыхнул киоск с пиротехникой — фейерверк попал на видео

Никто из людей в пожаре не пострадал

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Киоск загорелся в 2 часа ночи

Киоск загорелся в 2 часа ночи

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Киоск с пиротехникой горел ночью в Новосибирске

В Новосибирске жителей микрорайона Дивногорский сегодня разбудил неожиданный фейерверк — ночью загорелся киоск с пиротехникой.

Пожар попал на видео.

— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади 8 кв. м, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Сообщение поступило в 02:13. Пожарные работали на месте до трех ночи.

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Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем приюте в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак.

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пожарфейерверк
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