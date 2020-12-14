В Дивногорском ночью вспыхнул киоск с пиротехникой — фейерверк попал на видео

Киоск с пиротехникой горел ночью в Новосибирске
В Новосибирске жителей микрорайона Дивногорский сегодня разбудил неожиданный фейерверк — ночью загорелся киоск с пиротехникой.
Пожар попал на видео.
— По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади
Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.
В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем приюте в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак.