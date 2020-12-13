В собачьем питомнике в Октябрьском районе случился пожар — в огне погибли шесть животных

В Новосибирске случился пожар в здании собачьего питомника
В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем питомнике в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак.
Сообщение о возгорании одноэтажного строения на территории питомника для собак по улице Якушева поступило в пожарную службу в 14:00. Когда приехали первые пожарно-спасательные подразделения, деревянное сооружение горело открытым огнем. Пожарные за 14 минут ликвидировали горение.
Предварительная площадь пожара — 60 квадратных метров, горели кухня и вольеры. Людей внутри помещений не обнаружили.
Сотрудники МЧС России эвакуировали 32 собаки, а работники администрации объекта эвакуировали 148 животных. По информации от очевидцев, еще шесть собак погибли.
— Специалисты пожарной охраны продолжают работу по проливке обгоревших конструкций, после чего дознаватели приступят к установлению причины возгорания, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.
А в июле в Новосибирске случился пожар в приюте для бездомных животных — оказалось, что это был поджог.