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В собачьем питомнике в Октябрьском районе случился пожар — в огне погибли шесть животных

Остальных 180 собак удалось спасти

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Загорелось одноэтажное деревянное строение на территории питомника

Загорелось одноэтажное деревянное строение на территории питомника

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В Новосибирске случился пожар в здании собачьего питомника

В воскресенье, 13 декабря, случился пожар в собачьем питомнике в Октябрьском районе. По сообщениям очевидцев, в огне погибли шесть собак.

Сообщение о возгорании одноэтажного строения на территории питомника для собак по улице Якушева поступило в пожарную службу в 14:00. Когда приехали первые пожарно-спасательные подразделения, деревянное сооружение горело открытым огнем. Пожарные за 14 минут ликвидировали горение.

Предварительная площадь пожара — 60 квадратных метров, горели кухня и вольеры. Людей внутри помещений не обнаружили.

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Сотрудники МЧС России эвакуировали 32 собаки, а работники администрации объекта эвакуировали 148 животных. По информации от очевидцев, еще шесть собак погибли.

— Специалисты пожарной охраны продолжают работу по проливке обгоревших конструкций, после чего дознаватели приступят к установлению причины возгорания, — сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артём Щербаков.

А в июле в Новосибирске случился пожар в приюте для бездомных животных — оказалось, что это был поджог.

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животныепитомникпожарсобаки
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