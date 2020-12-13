Рабочий упал в шахту лифта строящегося здания в Калининском районе и погиб

В Новосибирске при падении в шахту лифта погиб каменщик
Рабочий погиб на стройке в Калининском районе, упав в шахту лифта. Следственный комитет назначил уголовно-процессуальную проверку по факту смерти мужчины.
Трагедия произошла в четверг, 10 декабря. 46-летний рабочий, находясь на строящемся объекте по улице Тюленина, выполнял работу в качестве каменщика — возводил стену с внешней стороны шахты лифта. В ходе работы он подошел к ней, отодвинул ограждение и, оступившись, упал в шахту лифта с высоты около 4-х метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сейчас Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку по факту смерти рабочего по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 стать 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть).
— Следователи проводят комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
А в октябре в Новосибирске рабочий-оконщик выпал из окна второго этажа, когда демонтировал оконную раму для установки стеклопакета.