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На Димитровском мосту микроавтобус врезался в столб — людей зажало в салоне

На месте работают спасатели

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Людей пытаются достать из микроавтобуса

Людей пытаются достать из микроавтобуса

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Микроавтобус протаранил опору рекламного щита в Новосибирске

Вечером в субботу, 12 декабря, в Ленинском районе на Димитровском мосту произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», около ТЦ «Лента» микроавтобус врезался в опору рекламного щита. В результате переднюю его часть смяло, а людей зажало в салоне. Сейчас спасатели с помощью специального оборудования пытаются достать людей из салона. На месте также работают пожарные, полиция и скорая.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о ДТП подтвердили.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На прошлой неделе автобус с пассажирами съехал в кювет после столкновения с иномаркой.

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ДТП с пострадавшимизажало в салоне
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