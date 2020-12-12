12 декабря суббота
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 73.12
eur 88.77

Все новости

Все новости

«Лада» столкнулась со снегоуборочной машиной на Красном проспекте — собралась пробка

По информации очевидцев, водитель легковушки не пропустил КАМАЗ

1 586
13Обсудить

Поделиться

Авария произошла рядом с бизнес-центром «Бутон»

Авария произошла рядом с бизнес-центром «Бутон»

Поделиться

В центре Новосибирска легковушка столкнулась со снегоуборочным КАМАЗом

Сегодня, 12 декабря, в центре Новосибирска произошло столкновение автомобиля «Лада-Гранта» и снегоуборщика. ДТП произошло на улице Красный проспект, неподалеку от дома № 30.

— Водитель «Лады» пересекал Красный проспект по улице Чаплыгина и не пропустил снегоуборочную машину, — сообщили очевидцы ДТП в редакцию НГС.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, ДТП обошлось без жертв, но с материальным ущербом.

Из-за аварии движение на Красном проспекте в настоящее время затруднено.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вчера вечером, 11 декабря, новосибирцы попали в большие пробки при переезде с правого берега на левый. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 6 баллов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПснегоуборочная машинаКАМАЗ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...