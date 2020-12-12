«Лада» столкнулась со снегоуборочной машиной на Красном проспекте — собралась пробка

В центре Новосибирска легковушка столкнулась со снегоуборочным КАМАЗом
Сегодня, 12 декабря, в центре Новосибирска произошло столкновение автомобиля «Лада-Гранта» и снегоуборщика. ДТП произошло на улице Красный проспект, неподалеку от дома
— Водитель «Лады» пересекал Красный проспект по улице Чаплыгина и не пропустил снегоуборочную машину, — сообщили очевидцы ДТП в редакцию НГС.
Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, ДТП обошлось без жертв, но с материальным ущербом.
Из-за аварии движение на Красном проспекте в настоящее время затруднено.
Вчера вечером, 11 декабря, новосибирцы попали в большие пробки при переезде с правого берега на левый. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 6 баллов.