«Лада» столкнулась со снегоуборочной машиной на Красном проспекте — собралась пробка

Сегодня, 12 декабря, в центре Новосибирска произошло столкновение автомобиля «Лада-Гранта» и снегоуборщика. ДТП произошло на улице Красный проспект, неподалеку от дома № 30 .



— Водитель «Лады» пересекал Красный проспект по улице Чаплыгина и не пропустил снегоуборочную машину, — сообщили очевидцы ДТП в редакцию НГС.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, ДТП обошлось без жертв, но с материальным ущербом.

Из-за аварии движение на Красном проспекте в настоящее время затруднено.