Умер актер Валентин Гафт
Актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.
— Да, его не стало. Это сегодня произошло, — рассказала ТАСС Остроумова.
Информацию о смерти ведущего актера подтвердили в театре «Современник».
На счету Валентина Гафта много ролей в кино и театре. Знаменитость он получил после работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные». Его также можно вспомнить по ролям в фильме «Старые клячи», мюзикле «Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя».
В театре он исполнил множество ролей. Играл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Кабале святош», «Три сестры».
Почитайте интервью с Гафтом, в котором он рассказал, что на самом деле не очень любил сниматься в кино.