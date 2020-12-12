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Умер актер Валентин Гафт

Ему было 85 лет

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Актеру было 85 лет

Актеру было 85 лет

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Умер актер Валентин Гафт

Актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.

— Да, его не стало. Это сегодня произошло, — рассказала ТАСС Остроумова.

Информацию о смерти ведущего актера подтвердили в театре «Современник».

На счету Валентина Гафта много ролей в кино и театре. Знаменитость он получил после работы в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные». Его также можно вспомнить по ролям в фильме «Старые клячи», мюзикле «Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя».

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В театре он исполнил множество ролей. Играл в таких спектаклях, как «Обыкновенная история», «Валентин и Валентина», «Кабале святош», «Три сестры».

Почитайте интервью с Гафтом, в котором он рассказал, что на самом деле не очень любил сниматься в кино.

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Валентин Гафт
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