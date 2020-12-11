В Новосибирске загорелся кофейный ларек — первые кадры с места ЧП

В Октябрьском районе Новосибирска загорелась кофейня
Вечером в эту пятницу, 11 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска загорелась кофейня Coffee Like, где продают кофе навынос.
— Горят соседи наши, кофейня. Недавно открылись. Когда здание загорелось, никого внутри не было, — рассказал корреспонденту НГС работник соседнего заведения.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО обещали прокомментировать ситуацию позже. В Coffee Like подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что пострадавших нет, а причины пожара пока неизвестны.
Три года назад в октябре в новосибирском Академгородке на Морском проспекте сгорела кофейня сети «Академия кофе». Кофейня заработала на Морском проспекте, 2, в конце 2016 года, раньше там был Traveler's coffee.