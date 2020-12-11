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В Новосибирске загорелся кофейный ларек — первые кадры с места ЧП

ЧП произошло в Октябрьском районе. На месте работают пожарные

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Информации о пострадавших пока не поступало

Информации о пострадавших пока не поступало

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В Октябрьском районе Новосибирска загорелась кофейня

Вечером в эту пятницу, 11 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска загорелась кофейня Coffee Like, где продают кофе навынос.

Во время пожара помещение пустовало, там никого не было

Во время пожара помещение пустовало, там никого не было

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— Горят соседи наши, кофейня. Недавно открылись. Когда здание загорелось, никого внутри не было, — рассказал корреспонденту НГС работник соседнего заведения.

Так сейчас выглядит заведение внутри&nbsp;

Так сейчас выглядит заведение внутри 

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В пресс-службе ГУ МЧС по НСО обещали прокомментировать ситуацию позже. В Coffee Like подтвердили информацию о пожаре, уточнив, что пострадавших нет, а причины пожара пока неизвестны.

На месте всё еще работают пожарные&nbsp;

На месте всё еще работают пожарные 

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Ларек открылся совсем недавно

Ларек открылся совсем недавно

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Три года назад в октябре в новосибирском Академгородке на Морском проспекте сгорела кофейня сети «Академия кофе». Кофейня заработала на Морском проспекте, 2, в конце 2016 года, раньше там был Traveler's coffee.

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горит кафепожар
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