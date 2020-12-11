На Котовского водитель «Тойоты» сбил женщину с 15-летней дочерью

Авария произошла днем в пятницу, 11 декабря. Водитель «Тойоты» сбил женщину и подростка вне зоны пешеходного перехода.

— Мужчина на Toyota Harrier двигался по улице Котовского со стороны Ватутина в сторону Станиславского. У дома 2в он наехал на двух пешеходов — маму и дочь, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии женщина получила травму головы и рваные раны лица, а 15-летняя девочка травмировала правую ногу — их уже увезли в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, который устанавливает все обстоятельства происшествия.