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На Котовского водитель «Тойоты» сбил женщину с 15-летней дочерью

Пешеходы переходили дорогу не по «зебре»

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ДТП произошло в&nbsp;14:20

ДТП произошло в 14:20

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Авария произошла днем в пятницу, 11 декабря. Водитель «Тойоты» сбил женщину и подростка вне зоны пешеходного перехода.

— Мужчина на Toyota Harrier двигался по улице Котовского со стороны Ватутина в сторону Станиславского. У дома 2в он наехал на двух пешеходов — маму и дочь, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате аварии женщина получила травму головы и рваные раны лица, а 15-летняя девочка травмировала правую ногу — их уже увезли в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, который устанавливает все обстоятельства происшествия.

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Госавтоинспекция Новосибирска напоминает, что с сегодняшнего дня дети вышли на учебу — родителей просят провести профилактические беседы с детьми о соблюдении правил дорожного движения.

На днях водитель автомобиля «Лада-Самара» сбил 17-летнюю девушку на 1-м Мочищенском шоссе в Новосибирске.

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ГИБДДДТП
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