В октябре смертность пациентов с коронавирусом в России выросла в два раза

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в России в октябре. По данным ведомства, за месяц скончался
Основной причиной смерти коронавирусная инфекция стала в
Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам ноября и декабря общая смертность в России возрастет из-за пандемии.
— Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года, — цитирует вице-премьера ТАСС.
Ранее сообщалось, что с апреля по сентябрь в России умер