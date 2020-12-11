11 декабря пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 1/10
usd 73.71
eur 89.13
Тема дняЧто сейчас с ковидом? Идет спад? Рассказ фельдшера

Все новости

Все новости

В октябре смертность пациентов с коронавирусом в России выросла в два раза

Росстат опубликовал статистику за десять месяцев года

179
5Обсудить

Поделиться

Ожидается, что в ноябре и декабре смертность от всех причин в стране еще увеличится

Ожидается, что в ноябре и декабре смертность от всех причин в стране еще увеличится

Поделиться

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в России в октябре. По данным ведомства, за месяц скончался 22 571 пациент с COVID-19. При этом в сентябре число умерших от коронавирусной инфекции составило 10 179 человек.

Основной причиной смерти коронавирусная инфекция стала в 11 630 случаях. Еще у 2266 умерших COVID-19 подозревали по симптомам, но лабораторно вирус выявлен не был. Из опубликованного на сайте Росстата отчета также следует, что в 1711 случаях COVID-19 не являлся основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще у 6964 пациентов инфекция была выявлена, но не она привела к смертельным осложнениям.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам ноября и декабря общая смертность в России возрастет из-за пандемии.

— Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее сообщалось, что с апреля по сентябрь в России умер 55 671 человек с COVID-19.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Росстатсмертностькоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...