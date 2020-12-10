Под Новосибирском два человека погибли в ДТП — Nissan выехал на встречку и попал под фуру

Под Новосибирском два человека погибли в ДТП
Смертельная авария произошла вечером 10 декабря на 43-м километре Северного объезда. Автомобиль Nissan выехал на встречку, где столкнулся с фурой. Водителя и пассажира 1980 года рождения зажало в салоне, оба скончались на месте.
— Водителя еще достают. Его личность установят после извлечения, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
Авария произошла около 16:45, фура двигалась в сторону Коченёво по встречной полосе.
Несколькими днями ранее под Новосибирском внедорожник влетел в грузовик — водитель погиб на месте.