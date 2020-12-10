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Под Новосибирском два человека погибли в ДТП — Nissan выехал на встречку и попал под фуру

Водителя и пассажира зажало в салоне легковушки. Спасти их не удалось

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От «Ниссана» практически ничего не осталось

От «Ниссана» практически ничего не осталось

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Под Новосибирском два человека погибли в ДТП

Смертельная авария произошла вечером 10 декабря на 43-м километре Северного объезда. Автомобиль Nissan выехал на встречку, где столкнулся с фурой. Водителя и пассажира 1980 года рождения зажало в салоне, оба скончались на месте.

— Водителя еще достают. Его личность установят после извлечения, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Прямо сейчас спасатели пытаются достать тело погибшего водителя из салона машины

Прямо сейчас спасатели пытаются достать тело погибшего водителя из салона машины

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Авария произошла около 16:45, фура двигалась в сторону Коченёво по встречной полосе.

Легковушка влетела под фуру

Легковушка влетела под фуру

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Несколькими днями ранее под Новосибирском внедорожник влетел в грузовик — водитель погиб на месте.

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Северный объездсмертельное ДТП
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