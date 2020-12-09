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Дело полицейского, попавшего в смертельное ДТП в Пашино, поступило в суд

Авария произошла этим летом

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Автомобиль, за рулем которого был сотрудник полиции, врезался в стоящую на парковке машину, а затем в подъезд дома

Автомобиль, за рулем которого был сотрудник полиции, врезался в стоящую на парковке машину, а затем в подъезд дома

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Полицейского обвиняют в смертельном ДТП в Новосибирске

Уголовное дело против 37-летнего сотрудника вневедомственной охраны Романа Палецкого поступило в Калининский районный суд Новосибирска. Об этом сообщается на сайте суда. Мужчину обвиняют по пункту «а» часть 4 статьи 264 УК РФ.

По версии следствия, ночью 29 августа Роман Палецкий ехал в машине Honda Accord вместе с двумя пассажирами. Мужчина был пьян, не справился с управлением и врезался в машину, стоящую на парковке, а затем в подъезд одного из домов на улице Новоуральской.

— В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир от полученных травм скончался на месте, а другой получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, — говорится на сайте суда.

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Как уже сообщали в ГИБДД, погиб пассажир автомобиля Honda Accord — мужчина 1983 года рождения. Пассажирку 1985 года рождения в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В машине, которая стояла на парковке, не было пассажиров&nbsp;

В машине, которая стояла на парковке, не было пассажиров 

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Пункт «а» ч.4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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