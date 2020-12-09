Дело полицейского, попавшего в смертельное ДТП в Пашино, поступило в суд

Пункт «а» ч.4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека и смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.