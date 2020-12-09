«Неприятная ситуация»: глава Бурятии рассказал о задержании экс-директора новосибирского авиазавода

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал задержание вице-премьера республики Алексея Мишенина. Он выложил видеообращение у себя на странице «ВКонтакте».

Цыденов связал задержание Мишенина с работой «Новосибирского авиаремонтного завода», который он возглавлял до переезда в Бурятию.

— Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас мероприятия проводятся. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом, с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось бы, чтобы следствие со всем разобралось и выяснилось бы, что он ни при чем, и оказался чист. Если, конечно, выяснится, что он преступил закон... Ну что, перед законом все равны. Будет, конечно, очень неприятно, — рассказал Алексей Цыденов.