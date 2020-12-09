«Неприятная ситуация»: глава Бурятии рассказал о задержании экс-директора новосибирского авиазавода

Глава Бурятии прокомментировал задержание вице-премьера
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал задержание вице-премьера республики Алексея Мишенина. Он выложил видеообращение у себя на странице «ВКонтакте».
Цыденов связал задержание Мишенина с работой «Новосибирского авиаремонтного завода», который он возглавлял до переезда в Бурятию.
— Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас мероприятия проводятся. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом, с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось бы, чтобы следствие со всем разобралось и выяснилось бы, что он ни при чем, и оказался чист. Если, конечно, выяснится, что он преступил закон... Ну что, перед законом все равны. Будет, конечно, очень неприятно, — рассказал Алексей Цыденов.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, Мишенина подозревают в многомиллионных хищениях. В отношении него, сообщает издание, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). В основу дела лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов, при выполнении которого, как считают силовики, были похищены около 65 млн руб. С кем был заключен у предприятия контракт и на каких условиях — неизвестно.
О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства республики по экономическому развитию, стало известно во вторник, 8 декабря. Он работал на авиазаводе Новосибирска с 2011 по 2015 год.
Алексей Мишенин закончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал в НАРЗ, а в 2011 году стал его генеральным директором. В 2015 году его назначили на должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году Алексей Мишенин стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию, говорится на сайте НГТУ.