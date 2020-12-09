ФСБ с полицией поймали новосибирцев, подозреваемых в незаконной вырубке. Задержание попало на видео

Два новосибирца подозреваются в незаконной вырубке леса
Новосибирская полиция вместе с ФСБ задержали двоих жителей Новосибирской области. Их обвиняют в незаконной вырубке леса.
По версии следствия, молодые люди наняли работников и приобрели специальную технику для вывоза спиленных деревьев. Вырубки проходили в одном из лесничеств Новосибирской области.
— Объем незаконно заготовленной древесины составил более 500 кубических метров. Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысила 15 миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.
Сейчас одного из задержанных заключили под стражу, второго отпустили под подписку.
— Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются, — добавила Ирина Волк.
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