Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Новосибирской области

Во вторник, 8 декабря, на трассе в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля — в результате ДТП погибли два человека.

Авария произошла около 16:30 на 79-м километре автодороги Здвинск — Барабинск. Водитель автомобиля Lexus RX-300 1997 года рождения ехал в сторону Здвинска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с идущим навстречу автомобилем ВАЗ-2115. После этого с ВАЗом столкнулся автомобиль Renault Sandero, который ехал в попутном направлении.

— В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа 1964-го и 1962 годов рождения. Водителя «Лексуса» доставили в больницу, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.