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Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Новосибирской области

Полицейские и следователи проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП

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Авария произошла на трассе недалеко от Барабинска

Авария произошла на трассе недалеко от Барабинска

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Два человека погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

Во вторник, 8 декабря, на трассе в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля — в результате ДТП погибли два человека.

Авария произошла около 16:30 на 79-м километре автодороги Здвинск — Барабинск. Водитель автомобиля Lexus RX-300 1997 года рождения ехал в сторону Здвинска. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с идущим навстречу автомобилем ВАЗ-2115. После этого с ВАЗом столкнулся автомобиль Renault Sandero, который ехал в попутном направлении.

— В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа 1964-го и 1962 годов рождения. Водителя «Лексуса» доставили в больницу, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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Сейчас проводится проверка по факту аварии. Полицейские и следователи устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Вчера вечером под Новосибирском произошло еще одно ДТП со смертельным исходом — внедорожник влетел в грузовик, водитель погиб на месте.

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