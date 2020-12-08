«Водители сидят в машинах уже 6 часов»: из-за снегопада новосибирцы не могут дождаться ДПС

Из-за снегопада новосибирцы не могут дождаться помощи ДПС после аварий
Во вторник, 8 декабря, новосибирцам пришлось по несколько часов ждать ГИБДД даже после самых рядовых аварий. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.
— Под окнами мелкое ДТП. Две машины с водителями ждут ДПС с 10 утра в центре города на пересечении Шамшиных и Фрунзе. Водители сидят в машинах без еды, воды и туалета уже больше шести часов. Это ненормально. В любом случае есть время вызова и время приезда на место происшествия, — рассказал подписчик.
По словам мужчины, сотрудники ДПС убрали машины с проезжей части только в пять часов вечера.
Сегодня в Новосибирске из-за снегопада весь день держатся огромные пробки на дорогах. Еще в 14 часов дорожная ситуация в городе оценивалась в 7 баллов. Однако уже в 17:30 заторов стало больше — сервис 2ГИС оценил городские пробки в 9 баллов.
После долгого перерыва в Новосибирск вернулись снегопады и метель: весь город окутала снежная пелена, а автомобилисты застряли в многокилометровых пробках. Показываем, как изменился город под слоем пушистого снега и как горожане справляются с непогодой.