«Водители сидят в машинах уже 6 часов»: из-за снегопада новосибирцы не могут дождаться ДПС

Во вторник, 8 декабря, новосибирцам пришлось по несколько часов ждать ГИБДД даже после самых рядовых аварий. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.

— Под окнами мелкое ДТП. Две машины с водителями ждут ДПС с 10 утра в центре города на пересечении Шамшиных и Фрунзе. Водители сидят в машинах без еды, воды и туалета уже больше шести часов. Это ненормально. В любом случае есть время вызова и время приезда на место происшествия, — рассказал подписчик.

По словам мужчины, сотрудники ДПС убрали машины с проезжей части только в пять часов вечера.