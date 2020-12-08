Требовали 2 миллиона за ремонт часов: суд в Новосибирске вынес приговор автоподставщикам

Преступников задержали осенью 2019 года. Они оказались жителями Томской области. Один из автоподставщиков — Сергей Ямпольский — оказал активное сопротивление при задержании. Он трижды брызнул в глаза оперативнику из перцового баллончика, тот получил ожог радужной оболочки глаз. Поэтому, помимо мошенничества (ст. 159 УК РФ), Ямпольскому также инкриминировали ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и дали 4,5 года исправительной колонии строгого режима. Его сообщник Илья Загороднев получил 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он уже может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Год с небольшим, который он провел в СИЗО, ему зачли по формуле «день за полтора». Остальных участников преступной группы устанавливают.

Расследование затянулось из-за пандемии коронавируса и было завершено в марте 2020 года. Сергей Ямпольский признал вину частично, Илья Загороднев отрицал свою вину.

Breguet (Бреге́) — марка швейцарских часов класса люкс. История бренда началась в 1775 году, когда часовой мастер Абраам-Луи Бреге открыл свой первый часовой магазин в Париже. Сейчас Breguet входит в группу компаний Swatch. Знаменитыми клиентами часового бренда в разные годы становились Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Светлана Медведева, Алексей Кудрин (модель Breguet Classique Automatic), Патриарх Кирилл (носит Breguet Classique), Владимир Путин (Breguet Marine).