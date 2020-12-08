Требовали 2 миллиона за ремонт часов: суд в Новосибирске вынес приговор автоподставщикам

В Новосибирске вынесли приговор автоподставщикам
В Новосибирске суд вынес приговор членам преступной группы, которые инсценировали ДТП.
В качестве сообщника выступал пешеход, которому якобы разбили швейцарские часы Breguet. За их ремонт с водителей требовали 2 миллиона рублей, обещая уладить конфликт на месте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника прокурора Заельцовского района, гособвинителя Светлану Левшакову. Чтобы откупиться, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser отдал 450 тысяч рублей, владелец Range Rover — 100 тысяч рублей.
Преступников задержали осенью 2019 года. Они оказались жителями Томской области. Один из автоподставщиков — Сергей Ямпольский — оказал активное сопротивление при задержании. Он трижды брызнул в глаза оперативнику из перцового баллончика, тот получил ожог радужной оболочки глаз. Поэтому, помимо мошенничества (ст. 159 УК РФ), Ямпольскому также инкриминировали ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и дали 4,5 года исправительной колонии строгого режима. Его сообщник Илья Загороднев получил 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он уже может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Год с небольшим, который он провел в СИЗО, ему зачли по формуле «день за полтора». Остальных участников преступной группы устанавливают.
Расследование затянулось из-за пандемии коронавируса и было завершено в марте 2020 года. Сергей Ямпольский признал вину частично, Илья Загороднев отрицал свою вину.
Breguet (Бреге́) — марка швейцарских часов класса люкс. История бренда началась в 1775 году, когда часовой мастер Абраам-Луи Бреге открыл свой первый часовой магазин в Париже. Сейчас Breguet входит в группу компаний Swatch. Знаменитыми клиентами часового бренда в разные годы становились Мария-Антуанетта, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль, Светлана Медведева, Алексей Кудрин (модель Breguet Classique Automatic), Патриарх Кирилл (носит Breguet Classique), Владимир Путин (Breguet Marine).
Чаще автоподставщики действуют на автомобилях, карауля других водителей. Так, летом в Новосибирске обнаружилось новое место, где орудуют мошенники на колесах.