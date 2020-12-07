Прокуратура нашла нарушения в центре «Чеширский кот», на который пожаловалась мама двойняшек

В Новосибирске завели дело на директора центра, где якобы издевались над детьми
Прокуратура Новосибирской области завершила проверку частного детского сада «Чеширский кот», педагога которого обвиняли в истязании детей.
— Выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности (нет ответственного за противопожарную безопасность лица, не пройден пожарно-технический минимум, нет плана эвакуации людей при пожаре, нет второго эвакуационного выхода и прочее), оказании медицинской помощи (у сотрудников центра соответствующей подготовки не было), а также санитарно-эпидемиологических правил, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура внесла руководителю центра представление и возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Проверки в языковом центре «Чеширский кот» начались после публикации НГС о странном инциденте — мама воспитанников заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд. Подробнее о случившемся можно почитать тут.