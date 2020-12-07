7 декабря понедельник
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 8/10
usd 74.25
eur 90.26
Тема дняСбой в работе метро. Поезда встали на полчаса

Все новости

Все новости

Прокуратура нашла нарушения в центре «Чеширский кот», на который пожаловалась мама двойняшек

Информация об издевательствах над детьми еще не подтверждена — этим занимаются следователи

1 091
6Обсудить

Поделиться

Ранее мама мальчиклв-двойняшек обвинила воспитателей в издевательствах — она обнаружила ожоги на коже детей

Ранее мама мальчиклв-двойняшек обвинила воспитателей в издевательствах — она обнаружила ожоги на коже детей

Поделиться

В Новосибирске завели дело на директора центра, где якобы издевались над детьми

Прокуратура Новосибирской области завершила проверку частного детского сада «Чеширский кот», педагога которого обвиняли в истязании детей.

— Выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности (нет ответственного за противопожарную безопасность лица, не пройден пожарно-технический минимум, нет плана эвакуации людей при пожаре, нет второго эвакуационного выхода и прочее), оказании медицинской помощи (у сотрудников центра соответствующей подготовки не было), а также санитарно-эпидемиологических правил, — говорится в сообщении ведомства.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Прокуратура внесла руководителю центра представление и возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Проверки в языковом центре «Чеширский кот» начались после публикации НГС о странном инциденте — мама воспитанников заявила, что видела покраснения на коже у сыновей, а также нашла ожог у одного из них после посещения сада. Сама педагог Надежда Дмитриенко заявила, что ее оболгали, а руководитель центра Анастасия Дубовицкая начала готовить иск о клевете в суд. Подробнее о случившемся можно почитать тут.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детский садпрокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...