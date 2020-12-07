На улице Богдана Хмельницкого до смерти забили мужчину — следователи ищут убийцу

Сибиряк до смерти забил мужчину на дороге на улице Богдана Хмельницкого
В Новосибирске ищут свидетелей конфликта двух мужчин, который закончился смертью одного из них. Инцидент произошел 5 декабря около 22 часов 30 минут на проезжей части вблизи дома
— По данным следствия, между потерпевшим и неустановленным лицом на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой последний нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Следователи возбудили уголовное дело по
— Просим откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей, проезжавших в указанный период времени в этом районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавили следователи.
Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, просят сообщить информацию по телефону
В Новосибирске полиция сейчас разыскивает четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.