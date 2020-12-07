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На улице Богдана Хмельницкого до смерти забили мужчину — следователи ищут убийцу

Очевидцев просят предоставить записи видеорегистраторов

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Инцидент произошел напротив дома по улице Богдана Хмельницкого, 14

Инцидент произошел напротив дома по улице Богдана Хмельницкого, 14

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Сибиряк до смерти забил мужчину на дороге на улице Богдана Хмельницкого

В Новосибирске ищут свидетелей конфликта двух мужчин, который закончился смертью одного из них. Инцидент произошел 5 декабря около 22 часов 30 минут на проезжей части вблизи дома № 14 по улице Богдана Хмельницкого.

— По данным следствия, между потерпевшим и неустановленным лицом на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой последний нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сейчас они разыскивают подозреваемого.

— Просим откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей, проезжавших в указанный период времени в этом районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия, — добавили следователи.

Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, просят сообщить информацию по телефону 8 951 379–73–23 либо дежурному по следственному управлению 8 (383) 203–57–39 либо 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

В Новосибирске полиция сейчас разыскивает четверых человек, которых подозревают в нападении на 37-летнего мужчину 9 ноября. Оно произошло около 00:20 у дома на улице Писарева, 4 в Центральном районе.

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