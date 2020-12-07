На улице Богдана Хмельницкого до смерти забили мужчину — следователи ищут убийцу

В Новосибирске ищут свидетелей конфликта двух мужчин, который закончился смертью одного из них. Инцидент произошел 5 декабря около 22 часов 30 минут на проезжей части вблизи дома № 14 по улице Богдана Хмельницкого.

— По данным следствия, между потерпевшим и неустановленным лицом на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой последний нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.