В Новосибирске автобус с пассажирами попал в ДТП и слетел в кювет — есть пострадавшие

Поздно вечером в воскресенье, 6 декабря, на выезде из Новосибирска по улице большевистской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в котором находились люди.

— В пути следования, по предварительной информации, водитель автомобиля «Хово» у дома по улице Большевистской, 274, корпус 9 совершил столкновение со следовавшем в попутном направлении автобусом номер 54, в котором находилось 20 пассажиров. В результате ДТП два человека из автобуса доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.