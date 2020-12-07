В Новосибирске автобус с пассажирами попал в ДТП и слетел в кювет — есть пострадавшие

В Новосибирске автобус с пассажирами попал в ДТП
Поздно вечером в воскресенье, 6 декабря, на выезде из Новосибирска по улице большевистской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в котором находились люди.
— В пути следования, по предварительной информации, водитель автомобиля «Хово» у дома по улице Большевистской, 274, корпус 9 совершил столкновение со следовавшем в попутном направлении автобусом номер 54, в котором находилось 20 пассажиров. В результате ДТП два человека из автобуса доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Предварительный диагноз водителя автобуса — сотрясение головного мозга. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее на проезде Энергетиков автомобиль «Рено» врезался в полуприцеп тягача — водитель иномарки погиб на месте.