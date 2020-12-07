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В Новосибирске автобус с пассажирами попал в ДТП и слетел в кювет — есть пострадавшие

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь

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Автобус отбросило в кювет

Автобус отбросило в кювет

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В Новосибирске автобус с пассажирами попал в ДТП

Поздно вечером в воскресенье, 6 декабря, на выезде из Новосибирска по улице большевистской иномарка столкнулась с пассажирским автобусом, в котором находились люди.

— В пути следования, по предварительной информации, водитель автомобиля «Хово» у дома по улице Большевистской, 274, корпус 9 совершил столкновение со следовавшем в попутном направлении автобусом номер 54, в котором находилось 20 пассажиров. В результате ДТП два человека из автобуса доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Предварительный диагноз водителя автобуса — сотрясение головного мозга. На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее на проезде Энергетиков автомобиль «Рено» врезался в полуприцеп тягача — водитель иномарки погиб на месте.

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ДТПавария с автобусом
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