«Субару» с тремя мужчинами провалился под лед в Кировском районе

«Субару» провалился под лед в Кировском районе Новосибирска
Ночью 6 декабря в Кировском районе Новосибирска, в районе улицы Фёдора Горячева, под воду провалился автомобиль Subaru Forester.
Информация о происшествии поступила на пульт спасателей МАСС в 01:56.
— В автомобиле находилось трое мужчин, которые выбрались на берег самостоятельно, но не могли сориентироваться, где находятся, просили помощи, — сообщили спасатели.
На место выехал экипаж спасателей — они созванивались с мужчинами, чтобы понять, где те находятся.
— Автомобиль марки Subaru Forester находился наполовину в воде, салон его был залит водой. Спасатели вывели троих мужчин (
Все трое мужчин были переданы для осмотра прибывшей на место бригаде врачей скорой помощи, а после — родственникам, — рассказали спасатели.
В службе добавили, что все трое были пьяны.
Спасатели МАСС напоминают! Выезд автомобилей на лед вне ледовых переправ категорически запрещен. В настоящий момент такие переправы в городе и области еще не открыты.