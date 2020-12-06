«Субару» с тремя мужчинами провалился под лед в Кировском районе

Ночью 6 декабря в Кировском районе Новосибирска, в районе улицы Фёдора Горячева, под воду провалился автомобиль Subaru Forester.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей МАСС в 01:56.

— В автомобиле находилось трое мужчин, которые выбрались на берег самостоятельно, но не могли сориентироваться, где находятся, просили помощи, — сообщили спасатели.

На место выехал экипаж спасателей — они созванивались с мужчинами, чтобы понять, где те находятся.