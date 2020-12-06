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«Субару» с тремя мужчинами провалился под лед в Кировском районе

В машине находилось трое мужчин

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Автомобиль ушел под воду наполовину&nbsp;

Автомобиль ушел под воду наполовину 

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«Субару» провалился под лед в Кировском районе Новосибирска

Ночью 6 декабря в Кировском районе Новосибирска, в районе улицы Фёдора Горячева, под воду провалился автомобиль Subaru Forester.

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей МАСС в 01:56.

— В автомобиле находилось трое мужчин, которые выбрались на берег самостоятельно, но не могли сориентироваться, где находятся, просили помощи, — сообщили спасатели.

На место выехал экипаж спасателей — они созванивались с мужчинами, чтобы понять, где те находятся.

— Автомобиль марки Subaru Forester находился наполовину в воде, салон его был залит водой. Спасатели вывели троих мужчин (1987 г. р., 1988 г. р. и один отказался давать данные) на берег, посадили в свой автомобиль, обогрели, связались с родственниками.

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Все трое мужчин были переданы для осмотра прибывшей на место бригаде врачей скорой помощи, а после — родственникам, — рассказали спасатели.

В службе добавили, что все трое были пьяны.

В машине было трое мужчин, они выбрались из воды самостоятельно&nbsp;

В машине было трое мужчин, они выбрались из воды самостоятельно 

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Спасатели МАСС напоминают! Выезд автомобилей на лед вне ледовых переправ категорически запрещен. В настоящий момент такие переправы в городе и области еще не открыты.

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водаледспасатели МАСС
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