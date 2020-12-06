Новосибирец залез в квартиру к соседке и украл ноутбук

Жителя Центрального района Новосибирска обвиняют в краже ноутбука у своей соседки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Как сообщили в пресс-службе, 5 декабря в полицию обратилась жительница дома на улице Гоголя. Женщина рассказала, что пока её не было дома, кто-то проник в квартиру и украл ноутбук.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 35-летний сосед потерпевшей, который жил с ней на одном этаже:



— Установлено, что сосед, воспользовавшись тем, что женщина перед уходом забыла закрыть дверь квартиры, проник в помещение и забрал ноутбук, — сообщили в пресс-службе МВД.

