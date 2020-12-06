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Новосибирец залез в квартиру к соседке и украл ноутбук

Мужчину задержали через несколько часов

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Инцидент произошел на улице Гоголя

Инцидент произошел на улице Гоголя

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Новосибирец украл ноутбук у своей соседки

Жителя Центрального района Новосибирска обвиняют в краже ноутбука у своей соседки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе, 5 декабря в полицию обратилась жительница дома на улице Гоголя. Женщина рассказала, что пока её не было дома, кто-то проник в квартиру и украл ноутбук.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 35-летний сосед потерпевшей, который жил с ней на одном этаже:

— Установлено, что сосед, воспользовавшись тем, что женщина перед уходом забыла закрыть дверь квартиры, проник в помещение и забрал ноутбук, — сообщили в пресс-службе МВД.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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МВДкража
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