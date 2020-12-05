На Речном вокзале столкнулись автобус и троллейбус — авария спровоцировала затор

Троллейбус и автобус столкнулись на Речном вокзале в Новосибирске
Вечером в субботу, 5 декабря, на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал» на полосе в направлении Академгородка столкнулись автобус и троллейбус.
По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который въехал в троллейбус и лишил его зеркала заднего вида с левой стороны.
Авария спровоцировала затор в районе остановки «Речной вокзал» — участники заняли два ряда и затруднили движение транспорта в направлении Бугринского моста.
Вчера в Новосибирске также произошло ДТП с участием общественного транспорта — в центре Новосибирска столкнулись маршрутка и автобус, в результате чего пострадала одна из пассажирок.