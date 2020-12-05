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Тема дняДва человека погибли в ДТП

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На Речном вокзале столкнулись автобус и троллейбус — авария спровоцировала затор

Участники аварии заняли два ряда и затруднили движение транспорта в направлении Бугринского моста

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По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автобуса

По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автобуса

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Троллейбус и автобус столкнулись на Речном вокзале в Новосибирске

Вечером в субботу, 5 декабря, на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал» на полосе в направлении Академгородка столкнулись автобус и троллейбус.


По словам очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который въехал в троллейбус и лишил его зеркала заднего вида с левой стороны.

Авария спровоцировала затор в районе остановки «Речной вокзал» — участники заняли два ряда и затруднили движение транспорта в направлении Бугринского моста.

Вчера в Новосибирске также произошло ДТП с участием общественного транспорта — в центре Новосибирска столкнулись маршрутка и автобус, в результате чего пострадала одна из пассажирок.

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ДТПавтобусречной вокзалтроллейбус
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