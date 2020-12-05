«Бесплатное питание превратилось в отраву»: подробности массового отравления детей в гимназии № 13

В четверг, 3 декабря, в гимназии № 13 на улице Достоевского, расположенной в Центральном районе Новосибирска, произошло массовое отравление детей в школьной столовой. Сегодня стало известно, что гимназию уже проверила комиссия, однако родители утверждают, что отравленных детей было больше, чем рассказывают официально.

— У меня внучку всю ночь тошнило желчью, до четырех утра это всё продолжалось, потом ей стало легче, — рассказала корреспонденту НГС бабушка ученицы третьего класса Любовь Борисова. — А потом мы через родительский чат узнали, что во всех классах такое произошло. В одном из 24 детей на уроки пошли всего 10, представляете масштабы?