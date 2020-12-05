«Бесплатное питание превратилось в отраву»: подробности массового отравления детей в гимназии № 13

Родители рассказали подробности массового отравления в новосибирской гимназии
В четверг, 3 декабря, в гимназии
— У меня внучку всю ночь тошнило желчью, до четырех утра это всё продолжалось, потом ей стало легче, — рассказала корреспонденту НГС бабушка ученицы третьего класса Любовь Борисова. — А потом мы через родительский чат узнали, что во всех классах такое произошло. В одном из
Родители предполагают, что дети могли отравиться творожной запеканкой — на вид она была аппетитной, вся покрытая сгущенкой.
— Хорошо, что моя внучка ее есть не стала, так, немного откусила и положила назад. Иначе бы за ночь это всё не прошло. Как в этом году школа поменяла комбинат, так начали привозить ужасные продукты, каждый день каши непонятной консистенции и творожная запеканка. Внучка рассказывала про котлету, которая вся черная, пахло страшно, никто из детей ее есть не стал, — уточнила Любовь Борисова.
Женщина добавила, что ребенок и раньше после школы жаловался на боль в желудке. Однако родители всё списывали на то, что девочка могла что-то не то съесть дома.
— Мы не могли предположить, что это всё в школе в таком происходит, — продолжает Любовь Борисова. — Раньше детей кормили вкусно. А в этом году бесплатное питание превратилось в отраву.
В прошлом году в школе Чановского района Новосибирской области мальчик угостил крысином ядом своих одноклассников — дети были доставлены в больницу.