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«Грузовик собрал пять машин»: Бердское шоссе встало в пробку из-за массового ДТП

В аварии из шести автомобилей обошлось без пострадавших

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Авария спровоцировала пробку на Бердском шоссе&nbsp;

Авария спровоцировала пробку на Бердском шоссе 

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На Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП

Сегодня, 5 декабря, перед поворотом на Нижнюю Ельцовку в Первомайском районе Новосибирска грузовик столкнулся с Mazda 3, Infiniti, Toyota Mark II, Hyundai Solaris.

— Собрал грузовик пять машин, экипаж работает, ДТП с материальным ущербом, без пострадавших, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

По данным «Яндекс.Пробки», авария спровоцировала трехкилометровый затор от Газпромбанка до остановки «Нижняя Ельцовка» по Бердскому шоссе, также пробка уходит в сторону Нижней Ельцовки, до остановки «Лесосечная улица».

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Авария спровоцировала затор на Бердском шоссе&nbsp;

Авария спровоцировала затор на Бердском шоссе 

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Сегодня в 08:30 на трассе в Новосибирском районе, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи. Погибли два человека, еще двое пострадали. Их личности еще не установлены.

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ДТПаварияпробка
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