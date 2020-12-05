«Грузовик собрал пять машин»: Бердское шоссе встало в пробку из-за массового ДТП

На Бердском шоссе в Новосибирске произошло массовое ДТП
Сегодня, 5 декабря, перед поворотом на Нижнюю Ельцовку в Первомайском районе Новосибирска грузовик столкнулся с Mazda 3, Infiniti, Toyota Mark II, Hyundai Solaris.
— Собрал грузовик пять машин, экипаж работает, ДТП с материальным ущербом, без пострадавших, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
По данным «Яндекс.Пробки», авария спровоцировала трехкилометровый затор от Газпромбанка до остановки «Нижняя Ельцовка» по Бердскому шоссе, также пробка уходит в сторону Нижней Ельцовки, до остановки «Лесосечная улица».
Сегодня в 08:30 на трассе в Новосибирском районе, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи. Погибли два человека, еще двое пострадали. Их личности еще не установлены.