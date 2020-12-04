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«Водителя зажало в машине»: в Бердске КАМАЗ смял легковушку

Машину пришлось разломать на части, чтобы достать автомобилиста. А он получил лишь рваную рану лица

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От удара грузовик вылетел с проезжей части и пробил забор

От удара грузовик вылетел с проезжей части и пробил забор

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На Бердском шоссе КАМАЗ смял легковушку

Авария произошла вечером в эту пятницу, 4 декабря, на Вокзальной улице в Бердске. КАМАЗ на скорости столкнулся с ВАЗ-2115. От удара грузовик пробил бетонный забор, а водителя отечественной легковушки зажало в салоне.

Проезжавшие мимо автомобилисты до приезда экстренных служб стали выламывать крышу седана, чтобы освободить пострадавшего.

От «пятнадцатой»&nbsp;практически ничего не осталось

От «пятнадцатой» практически ничего не осталось

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— Информация об аварии поступила в 18:41. Звонивший уточнил, что пострадавшего зажало в машине, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

В ГИБДД сообщили, что водитель отделался рваной раной лица. Других пострадавших нет.

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Как правило, столкновение с грузовиком оказывается фатальным для водителей и пассажиров легковушек. В ноябре в Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота» — один из водителей скончался в больнице. В августе в Ордынском районе КАМАЗ врезался в BMW — один из водителей также погиб на месте.

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Бердское шоссеДТПКАМАЗ
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