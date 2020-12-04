«Водителя зажало в машине»: в Бердске КАМАЗ смял легковушку

Авария произошла вечером в эту пятницу, 4 декабря, на Вокзальной улице в Бердске. КАМАЗ на скорости столкнулся с ВАЗ-2115. От удара грузовик пробил бетонный забор, а водителя отечественной легковушки зажало в салоне.

Проезжавшие мимо автомобилисты до приезда экстренных служб стали выламывать крышу седана, чтобы освободить пострадавшего.