«Водителя зажало в машине»: в Бердске КАМАЗ смял легковушку

На Бердском шоссе КАМАЗ смял легковушку
Авария произошла вечером в эту пятницу, 4 декабря, на Вокзальной улице в Бердске. КАМАЗ на скорости столкнулся с ВАЗ-2115. От удара грузовик пробил бетонный забор, а водителя отечественной легковушки зажало в салоне.
Проезжавшие мимо автомобилисты до приезда экстренных служб стали выламывать крышу седана, чтобы освободить пострадавшего.
— Информация об аварии поступила в 18:41. Звонивший уточнил, что пострадавшего зажало в машине, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».
В ГИБДД сообщили, что водитель отделался рваной раной лица. Других пострадавших нет.
Как правило, столкновение с грузовиком оказывается фатальным для водителей и пассажиров легковушек. В ноябре в Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота» — один из водителей скончался в больнице. В августе в Ордынском районе КАМАЗ врезался в BMW — один из водителей также погиб на месте.