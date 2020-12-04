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В Ленинградской области нашли тела трех человек — среди них был новосибирец

53-летний мужчина мог отравиться угарным газом, пытаясь согреться

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Инцидент произошел в городе Пушкине

Инцидент произошел в городе Пушкине

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В Пушкине нашли тело 53-летнего новосибирца

Вечером 3 декабря в городе Пушкине под Санкт-Петербургом обнаружили тела трех человек в бытовке на территории военной части — среди них было найдено тело 53-летнего новосибирца. По предварительной версии, они могли задохнуться угарным газом.

Как сообщает издание «Фонтанка.ру», экстренные службы начали стягиваться на улицу Саперную, 63 около половины восьмого вечера после звонка горожанина. Он обратил внимание на дымок из металлического вагончика рядом с войсковой частью. В бытовке обнаружили троих мужчин среднего возраста в нескольких слоях одежды. У двоих при себе оказались документы — на имя 53-летнего новосибирца и 48-летнего белоруса.

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Предполагается, что мужчины отравились угарным газом, пытаясь согреться от огня в бытовке, — на полу полиция обнаружила металлический таз, в котором лежал уголь. Ожогов у умерших не было. Тела мужчин переданы в морг, точную причину гибели установят судмедэксперты.

Ранее в Новосибирске произошел пожар в жилмассиве «Родники». В результате пострадали женщина и два ребенка, которые отравились угарным газом.

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Ленинградская областьсибиряктруп
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