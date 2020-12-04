В Толмачёво экстренно приземлился Boeing 747 — у него возникли проблемы с шасси

В ночь на пятницу, 4 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачёво совершил вынужденную посадку двухпалубный лайнер, на борту которого находились 4 человека.

— Самолет Boeing 747 с неисправностью совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачёво. Разрушений, по предварительным данным, нет, — сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

По данным агентства, у самолета возникли проблемы с шасси, поэтому командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку.

13 ноября в воздухе над Толмачёво у самолета задымился двигатель. НГС вел онлайн-трансляцию с места аварийной посадки грузового самолета. Момент приземления дымящегося Ан-124 и разговор диспетчеров попали на видео. Также мы показали 16 снимков, на которых видно, что происходило вокруг самолета. На следующий день, 14 ноября, следователи назвали причину, по которой «Руслан» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

