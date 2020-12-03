В Кировском районе автомобиль такси столкнулся с «Тойотой» — пострадала женщина

В Новосибирске пассажирка такси пострадала в ДТП
Вечером в четверг, 3 декабря, в Кировском районе произошло ДТП с участием такси, в котором пострадала его пассажирка.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель «Тойоты» ехал по улице Немировича-Данченко, когда ему навстречу выехал «Рено», брендированный «Такси ВКонтакте». В результате столкновения у «Тойоты» сильно смяло переднюю часть. Автомобиль такси лишился колеса, также ему выбило часть фары, повреждено левое крыло. Кроме того, пассажирке «Рено» понадобилась помощь врачей.
Информация о данном ДТП поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:50.
— Автомобиль «Рено» столкнулся с иномаркой. Пострадала девушка, — говорилось в сообщении.
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