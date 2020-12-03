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Тема дняПодорожал проезд в автобусах и троллейбусах

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В Кировском районе автомобиль такси столкнулся с «Тойотой» — пострадала женщина

Ей потребовалась помощь врачей

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На месте работали сотрудники полиции

На месте работали сотрудники полиции

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В Новосибирске пассажирка такси пострадала в ДТП

Вечером в четверг, 3 декабря, в Кировском районе произошло ДТП с участием такси, в котором пострадала его пассажирка.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель «Тойоты» ехал по улице Немировича-Данченко, когда ему навстречу выехал «Рено», брендированный «Такси ВКонтакте». В результате столкновения у «Тойоты» сильно смяло переднюю часть. Автомобиль такси лишился колеса, также ему выбило часть фары, повреждено левое крыло. Кроме того, пассажирке «Рено» понадобилась помощь врачей.

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Авария произошла на пересечении Немировича-Данченко и Серафимовича

Авария произошла на пересечении Немировича-Данченко и Серафимовича

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Информация о данном ДТП поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 20:50.

— Автомобиль «Рено» столкнулся с иномаркой. Пострадала девушка, — говорилось в сообщении.

Вчера в Ленинском районе внедорожник въехал в легковушку — в аварии пострадали женщина и ребенок.

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