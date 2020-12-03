До суда дошли дела медсестер, которые жестоко обошлись с детьми в новосибирской туберкулезной больнице

Дело о жестоком обращении с детьми в больнице Новосибирска дошло до суда
В Новосибирске до суда дошли уголовные дела, возбужденные в отношении двух медсестер детской туберкулезной больницы. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительные заключения по инцидентам, которые случились в начале января.
— Установлено, что в лечебном учреждении находилось 27 детей в возрасте до 7 лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало (5 ставок нянь были вакантны). С 20 часов вечера до 8 часов утра малолетние дети оставались одни, без присмотра нянь, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Оказалось, что медицинские сестры с 2 по 4 ноября 2020 года применяли к детям физическое насилие. В СК РФ по НСО прежде сообщали, что медсестры били детей за то, что те не спали в сон-час.
Сегодня, 3 декабря, прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительные заключения по уголовным делам медсестер, дела вскоре передадут в суд. Они обвиняются в преступлениях по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Видео, на котором запечатлено, как медсестра поднимает ребенка за волосы, опубликовали в начале ноября.
Вскоре выяснилось, что в той же палате произошел похожий случай, во время которого пострадал мальчик.
После этого заведующего туберкулезной больницей Дмитрия Коломейцева уволили. В отношении руководства больницы идет расследование дела по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ)