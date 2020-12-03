До суда дошли дела медсестер, которые жестоко обошлись с детьми в новосибирской туберкулезной больнице

В Новосибирске до суда дошли уголовные дела, возбужденные в отношении двух медсестер детской туберкулезной больницы. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительные заключения по инцидентам, которые случились в начале января.

— Установлено, что в лечебном учреждении находилось 27 детей в возрасте до 7 лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало (5 ставок нянь были вакантны). С 20 часов вечера до 8 часов утра малолетние дети оставались одни, без присмотра нянь, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.